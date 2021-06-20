شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين .. 5803 حالات إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الفلبين 5803 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 359ر1 مليون، 57 ألفا و679 منها نشطة، طبقا لما ذكرته وزارة الصحة، حسب صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية اليوم.

ومن بين الحالات النشطة، 9ر91% إما خفيفة أو بدون أعراض.

وسجلت الوزارة أيضا 652ر7 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 277ر1 مليون.

وفي ا لوقت نفسه، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 23 ألفا و621، بتسجيل 84 حالة وفاة جديدة.