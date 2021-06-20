شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 5 دواعش في ديالى العراقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الأحد اعتقال خمسة من عناصر تنظيم داعش في محافظة ديالى.

وقالت خلية الإعلام الأمني ، إن قوات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من اعتقال خمسة من عناصر تنظيم داعش من المطلوبين وفق مذكرات توقيف حسب أحكام قانون الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش بمايسمى قاطع ديالى .

وأوضح أن المعتقلين تم إيداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.