شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق جديد في تونس مع زيادة إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعود بعض المناطق التونسية إلى الحجر الصحي الشامل بدءا من اليوم الأحد في ظل زيادات مقلقة للإصابات بفيروس كورونا المستجد الى مستويات خطيرة.

وقررت الحكومة العودة إلى الحجر الصحي الشامل في حال تجاوز عدد الإصابات 400 لكل مئة ألف ساكن.

وتدخل ولاية القيروان ، أكثر المناطق تضررا بسبب التفشي السريع للسلالة البريطانية المتحورة مع مئة حالة وفاة منذ بداية يونيو، في الحجر الصحي الشامل مع حظر جولان ليلي يبدأ الساعة الخامسة مساء ويمتد حتى الساعة الخامسة صباحا.

وتبدأ ولاية باجة أيضا حجرا صحيا شاملا في عدد من المعتمديات التابعة لها، ويتوقع أن تتخذ ولايات أخرى اليوم الاحد الخطوة ذاتها.