شكرا لقرائتكم خبر عن 376 حالة إصابة جديدة بكورونا في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت طوكيو 376 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، بارتفاع عن الحالات التي تم تسجيلها قبل أسبوع وهي 304 حالات، وأيضا التي تم تسجيلها في السادس من يونيو وهي 351 حالة، طبقا لما ذكرته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم.

وذكرت حكومة العاصمة أن متوسط حالات الإصابة الجديدة اليومية لمدة سبعة أيام في العاصمة وصل إلى 388، مقارنة بـ 1ر384 قبل أسبوع.

وارتفع عدد الحالات الخطيرة، بموجب معيار العاصمة ، حالتين، من أمس السبت، ليصل إلى 45 حالة. وسجلت العاصمة أيضا حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس.

وكان رئيس وزراء اليابان، يوشيهيدي سوجا قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيتم رفع حالة الطوارئ اليوم الأحد، عن جميع المقاطعات فيما عدا مقاطعة أوكيناوا، مع استمرار تراجع حالات الإصابة بالفيروس في مختلف أنحاء البلاد.