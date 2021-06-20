شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعو مواطنيها لمغادرة أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثت الصين مواطنيها في أفغانستان على مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن، وفقا لتقارير إعلامية رسمية اليوم الأحد.

ووجهت وزارة الخارجية الصينية وسفارة الصين في كابول الدعوة للمغادرة في رد فعل على تكرار الهجمات الإرهابية في أفغانستان، حسب تقرير صحيفة بكين نيوز المملوكة للحزب الشيوعي.

وتم تشجيع المواطنين والمنظمات الصينية في أفغانستان على "تعزيز الاستعدادات لمواجهة الطوارئ" ومغادرة البلاد على الفور على متن الرحلات الجوية التجارية الدولية.

ومنذ بداية الانسحاب الرسمي للقوات الدولية من أفغانستان، وقع عدد من الهجمات وسقط المزيد والمزيد من المناطق في يد مسلحي طالبان.