شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني: جرائم القيادات الحوثية لن تمر دون عقاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توعّد مسؤول يمني بملاحقة القيادات الحوثية المتورطة في ارتكاب الجرائم والانتهاكات المروعة بحق المدنيين في العاصمة صنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني :إن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق السكان في مناطق سيطرتها، لن تسقط بالتقادم، ولن تمرّ دون عقاب، مضيفًا أن المسؤولين عن تلك الجرائم، من القيادات الحوثية وعناصر الميليشيا سيخضعون للمحاسبة، وسيلاحقون في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.

ووصف الوزير اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بالمروعة والفظيعة، وقال إنها" غير مسبوقة في التاريخ اليمني"، ولا يختلف المتمردون في ممارساتها عن باقي التنظيمات الإرهابية