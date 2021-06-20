شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يصفي 19 متمردًا حوثيًا في مأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش اليمني مقتل ما لا يقل عن 19 من المتمردين الحوثيين، في معارك استمرت نحو خمس ساعات شهدتها جبهات القتال شمال وغرب محافظة مأرب.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان أن الجيش خاض معارك عنيفة ضد الميليشيا الانقلابية في مختلف جبهات القتال شمال غرب مأرب وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأضاف البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن مدفعية الجيش دمّرت عربتين، على متنهما تعزيزات وذخائر، وقُتِل جميع من كانوا على متنهما من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، إضافة إلى تدمير دبابتين من نوع BMB ، وآليات قتالية أخرى تابعة لميليشيا الحوثي كانت في طريقها إلى الجبهة، بضربات جوية.

كما صدّ الجيش اليمني، هجومًا حوثيًا، في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف، شمال شرق البلاد، وتمكّن من استعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها عناصر الميليشيا الفارة، بحسب الوكالة.