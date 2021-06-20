الاستخبارات تلاحق 'الخارجين عن القانون' في ديالى

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة لاحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى - والتي اكدت التركيز في البحث عن وكراً كبيراً للخارجين عن القانون من عصابات الجريمة المنظمة يستعمل لايوائهم وانطلاقهم لتنفيذ جرائمهم النكراء يقع خلف احدى المنازل في منطقة العواشج بقضاء المقدادية ديالى".وأضافت، "حيث تحركت على اثرها مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من كتيبة استطلاع الفرقة ولواء مغاوير القيادة والرد السريع نحو الهدف وتمت مداهمة الوكر المكون من ثلاثة غرف مجهزة بأسرة نوم عدد ١٥ بالاضافة الى ٣ مبردات وثلاجة وغسالة ملابس و٣ ودراجات نارية وتجهيزات منزلية كاملة".

وأشارت إلى "قيام المفارز الهندسية المرافقة للقوة بتدمير الوكر مع المواد موقعياً".

