محافظ البنك المركزي يؤكد على مضاعفة الجهود للنهوض بالقطاع المصرفي

وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف أجرى جولة تفقدية لفرعي البنك المركزي العراقي في الموصل واربيل".

وأكد مخيف، على "مضاعفة الجهود في الفرعين والتي تعكس دور البنك المركزي وفروعه في النهوض بالقطاع المصرفي وتذليل أية مصاعب قد تعطل إسهام المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية في مسيرة التنمية المنشودة".

