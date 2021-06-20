الكشف عن تداعيات انسحاب العراق من انتخابات الاتحاد العربي

وقال مسعود في بيان، ورد لـ الخليج 365، ان "الاتحاد العربي لم يرفض اطلاقا ترشيح شامل كامل ممثلا عن العراق في تلك الانتخابات كونه عضو التطبيعية (مؤقتة) كما اشير الى ذلك بدليل قبول ترشيحه والدخول في المنافسة للفوز في المقعد العربي كونه عضوا سابقا في الاتحاد العراقي لكرة القدم كما حصل في ترشيح هاني ابو ريدة رغم ان هيئة تطبيعية تدير العمل في جمهورية مصر العربية، مبينا ان احمد كوجر حضر الى الانتخابات ليصوت فقط دون تقديم اي اوراق رسمية لترشيحه".



واشار مسعود الى ان "اتفاقا جرى بين ممثلي الاتحادات العربية عن قارة افريقيا لاختيار مرشحيهم قبل الدخول الى الانتخابات على عكس ممثلي الاتحادات العربية عن قارة اسيا ليطلب رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب اجتماعا مع ممثلي الاتحادات العربية عن قارة اسيا بغية الاتفاق على عدد من الممثلين او الاتفاق على انسحاب ممن لا يمتلكون حظوظا بالمنافسة وهذا ما حصل لممثلي العراق والكويت وسورية الذين انسحبوا لضعف حظوظهم بالفوز".



