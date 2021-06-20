موقف حاسم لمانشستر سيتي في صفقة كين

وأشارت العديد من التقارير، إلى أن كين أبلغ إدارة توتنهام برغبته في الرحيل، من أجل سعيه للفوز بالألقاب، وهو ما لا يتحقق مع فريقه اللندني.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأحد، إن مانشستر سيتي مهتم للغاية بضم كين، ويوافق على دفع سعر الصفقة لتوتنهام.



كانت تقارير، أشارت إلى أن إدارة توتنهام تطلب 150 مليون إسترليني، للسماح برحيل اللاعب صاحب الـ27 عامًا.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن مانشستر سيتي يرفض الدخول في مفاوضات طويلة مع العنيد دانييل ليفي، رئيس توتنهام.

ويصر مانشستر سيتي على حسم صفقة كين في وقت عاجل، أو الانسحاب من المفاوضات.

وأوضحت أن ليفي لا يرغب في رحيل كين، ويفكر في زيادة المقابل المادي المطلوب.