رسميا.. نادي قطر يعلن تعاقده مع الإسباني خافي مارتينيز (فيديو)

أعلن نادي قطر القطري رسميا تعاقده مع النجم الإسباني خافي مارتينيز، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن بايرن ميونخ.

ونشر النادي القطري فيديو للاعب يعرب فيه عن سعادته بانضمامه للفريق في الموسم الجديد.

ولم يعلن النادي عن التفاصيل المالية للصفقة أو مدة التعاقد.

مارتينيز يُعدّ أحد أبرز أفراد الجيل الذهبي لمنتخب إسبانيا، بعدما حقق مع منتخب بلاده لقب كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، كما فاز بلقب يورو 2012، إلى جانب فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع بايرن ميونخ، والدوري الألماني تسع مرات، وكأس ألمانيا خمس مرات، وكأس العالم للأندية مرتين، وكأس السوبر الألماني أربع مرات، وكأس السوبر الأوروبي مرتين.

وأعلن بايرن ميونخ عقب نهاية الموسم أن النجم الإسباني سيرحل عن الفريق بعد تسعة أعوام قضاها بين صفوفه، وذلك بعد اتفاق الطرفين على عدم تجديد العقد.

وكان بايرن ميونخ تعاقد مع المدافع ولاعب خط الوسط مارتينيز من أتلتيك بلباو الإسباني عام 2012 في صفقة قياسية للنادي حينذاك بلغت قيمتها 40 مليون يورو.

وكان نادي قطر أعلن أخيرا تعاقده مع المدرب البرازيلي زي ريكاردو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين.