من مصر.. مبعوث أوروبي يبحث السلام بين فلسطين وإسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانس للقاهرة، الأحد، في زيارة لمصر هي الأولى منذ تعيينه.

ويلتقى كوبمانس، خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات من بينهم سامح شكري وزير الخارجية وكبار مسؤولي جامعة الدول العربية لبحث آخر تطورات عملية السلام بالشرق الأوسط.

كما يبحث المسؤول الأوروبي ملف إعادة إعمار قطاع غزة وكيفية إحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكان مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد اختار الدبلوماسي الهولندي سفين كوبمانس للعمل مبعوثا جديدا لعملية السلام بالشرق الأوسط أواخر أبريل/نيسان الماضي.

وتولى كوبمانس عمله في أول مايو/أيار الماضي وحتى 28 فبراير/شباط 2023.

وخلال الساعات الماضية، كثفت مصر جهودها مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية لتثبيت التهدئة وعدم انفجار الأمور مجددا، خاصة مع توجه إسرائيل للرد على البالونات الحارقة التي تنطلق من قطاع غزة بغارات جوية.

وأغلقت إسرائيل معبري كرم أبوسالم (التجاري) وإيرز/بيت حانون (المخصص للأفراد) في 10 مايو/أيار الماضي وأعادت فتحهما جزئيا للحالات الإنسانية بعد وقف التصعيد، ولكن استمر منع التصدير وإدخال مختلف البضائع لغزة ما أصاب الحركة الصناعية والاقتصادية بشلل كبير.