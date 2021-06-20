إثيوبيا تتأهب عشية الانتخابات.. وآبي أحمد يدعو لليقظة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأحد، المواطنين لتوخي اليقظة عند ذهابهم لصناديق الاقتراع غدا الإثنين، مؤكدا الجاهزية الأمنية لعملية الاقتراع.

وتشهد إثيوبيا، غدا الإثنين، انتخابات عامة يتنظر أن يدلي أكثر من 36 مليون ناخب مسجلين بأصواتهم في اقتراع يعد السادس من نوعه، منذ إقرار الدستور عام 1994، والأول في آبي أحمد.

وقال آبي أحمد، في تغريدة له على حسابه بتويتر اليوم الأحد، إنه "عقد اجتماعا للقيادة الاستراتيجية الأمنية الوطنية للانتخابات (غرفة العمليات) للاطلاع على آخر الاستعدادات قبل يوم الانتخابات".

وأضاف أنه "تم الكشف عن منصة أمن الانتخابات في جهاز الأمن والمخابرات الوطني في غرفة عمليات القيادة المركزية التابعة لمكتب رئيس الوزراء ، مما يسلط الضوء على الاستعداد الأمني للانتخابات الذي يضطلع به قطاع الأمن".

وتابع: "عقدنا اجتماعا قبل الانتخابات لتقييم الجاهزية النهائية للمواطنين للتصويت السلمي حيث تم القيام بعمل مكثف لتعبئة قطاع الأمن على المستوى الوطني والاستجابة بفعالية للتهديدات المحددة والناشئة بمساعدة التكنولوجيا".

وأشار آبي أحمد إلى أنه تم نشر أنظمة مراقبة الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الطائرات بدون طيار للاستطلاع مع قدرات مشاركة البيانات التي تم تطويرها عبر محطات مراكز القيادة الفيدرالية والإقليمية.

ولفت خلال الإحاطة إلى أن "هذا هو النهج الجديد والقدرات التي تم إنشاؤها لضمان الأمن القومي قبل الأنشطة الوطنية الرئيسية".

آبي أحمد أشار إلى أن "الاستعداد الأمني يشمل نشر القوات في جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى تعزيزات الأمن السيبراني لإحباط أي تهديدات".

وطالب المواطنين بتوخي اليقظة عند ذهابهم إلى صناديق الاقتراع، وأضاف: "أريد أيضًا أن أتأكد من أن الحكومة مستعدة جيدًا لإجراء انتخابات سلمية وديمقراطية".

وبلغ عدد المرشحين عن الأحزاب لهذه الانتخابات 9327 مرشحا بينهم 1976 مرشحا من النساء، يمثلون 46 حزبا مسجلا ومشاركا في الانتخابات.

