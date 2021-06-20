أول قرار "خارجي" لحكومة إسرائيل.. تعيين سفير جديد بالأردن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صادقت إسرائيل، اليوم الأحد، على تعيين إيتان سوركيس سفيرا جديدا لدى الأردن، في خطوة تعد أول قرار يتعلق بالملفات الخارجية لحكومة نفتالي بينيت الجديدة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم على تعيين سفير إسرائيل الجديد لدى المملكة الأردنية الهاشمية إيتان سوركيس خلفا للسفير أمير فايسبرود".



وأكدت أن السفير الجديد "كان يعمل سابقا مبعوثا خاصا للمياه في قسم الشرق الأوسط وكان قنصلا عاما في ريو دي جانيرو ونائبا للسفير في عدة دول هي الأردن والبرازيل والبيرو".

ويمثل تعيين سفير جديد للأدن أحد أبرز القرارت الأولى للحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة اليميني نفتالي بينيت.

واليوم الأحد، وافقت الحكومة الإسرائيلية، على تمديد ولاية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي لسنة أخرى.