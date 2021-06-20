8273 مركز اقتراع للانتخابات البرلمانية العراقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، الأحد، 8273 مركزا انتخابيا لاستقبال الناخبين في الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العراقية في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.



وقالت مفوضية الانتخابات، في بيان، إن مجلس المفوضين صادق على عملية الانتشار النهائية لمراكز الاقتراع بواقع 8273 مركزا، تضم بمجموعها 55041 محطة اقتراع وتستقبل كل محطة 450 ناخباً كحد أقصى.

وأوضحت أن عملية انتشار مراكز الاقتراع تحددت بالاعتماد على بيانات البطاقة التموينية ومحل سكن الناخب.

ولفتت إلى أن المفوضية العليا "تحرص كل الحرص على نزاهة العملية الانتخابية باتخاذ السبل اللازمة لإنجاحها ودراسة الإجراءات الكفيلة بترصين العملية الانتخابية".

وأكدت التزامها بإجراء انتخاب المجلس النيابي العراقي في موعده المقرر.

والخميس، طالب العراق الاتحاد الأوروبي بدعم جهوده المختلفة في الحرب ضد الإرهاب وأيضاً مراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة.

وفي اليوم التالي، استبعد عبد الحسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات، تأجيل العملية الانتخابية المرتقبة بالبلاد.

لكنه شدد على ضرورة السيطرة على السلاح المنفلت والمال السياسي قبيل الشروع بإجراء الانتخابات التشريعية.

وكشف عن فريقين دوليين لمراقبة الانتخابات المبكرة في العراق، فيما أشار إلى مباحثات مرتقبة مع الأمم المتحدة لتحديد حجم وعمل الفريق الأممي.