تمديد ولاية رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على تمديد ولاية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي لسنة أخرى.

وقال أوفير جندلمان، الناطق بلسان الحكومة الإسرائيلية للإعلام العربي: "صادقت الحكومة على تمديد ولاية رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفريق أفيف كوخافي ليبقى في منصبه لعام آخر".

وأضاف أن ذلك جاء "لكي يتمكن من الاستمرار في قيادة الجيش إزاء التحديات الأمنية التي تواجه دولة إسرائيل".



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أبلغ قبل أيام كوخافي بهذا القرار.

وجاء القرار قبل ساعات من توجه كوخافي إلى واشنطن للقاء مسؤولين أمريكيين لبحث عدد من الملفات يتصدرها الملف الإيراني.