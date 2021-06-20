بعد انقطاع عام.. الخطوط الجوية الليبية تطلق أولى رحلاتها إلى تونس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الخطوط الجوية الأفريقية في ليبيا، اليوم الأحد، انطلاق أولى رحلاتها إلى تونس بعد انقطاع استمر قرابة عام.



وقالت الخطوط الليبية، في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم: "انطلقت رحلتنا الأولى بالجدول الصيفي لعام 2021 متوجهة إلى مطار تونس قرطاج من مطار مصراتة الدولي بعد انقطاع دام قرابة العام".

وأضافت أن ذلك جاء في الموعد الزمني المجدول، متمنية للجميع رحلة ممتعة وسعيدة.

وكانت الخطوط التونسية استأنفت رحلاتها إلى مطارات ليبيا في 17 مايو/أيار الماضي بعد انقطاع استمر لسبع سنوات بسبب تردي الوضع الأمني.

من ناحية أخري، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة إعادة فتح الطريق الساحلي "مصراتة- سرت" اليوم الأحد بعد إغلاق استمر عامين .

وقال الدبيبة ،في تغريدة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة".

وأضاف :"تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره".

بدوره، أكد الناطق باسم غرفة عمليات سرت-الجفرة عبد الهادي دراه أنه سيتم فتح الطريق الساحلي "مصراتة-سرت" اليوم بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية لرفع المعاناة عن المواطنين.