العراق.. هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد غربي البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

شهدت قاعدة "عين الأسد" الجوية التي تضم قوات أمريكية، في محافظة الأنبار غربي العراق، هجوما صاروخيا، دون وقوع إصابات.



وأكد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، سقوط صاروخ في محيط قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار، بحسب "السومرية نيوز".

وقال المصدر إن "صاروخ "لم يتم تحديد نوعه" استهدف قاعدة عين الأسد العسكرية، لكنه سقط بمحيط القاعدة"، دون وقوع إصابات.