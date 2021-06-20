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السعودية.. تحديث " البروتوكولات " الوقائية الخاصة بالمساجد

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر .. تحديث " البروتوكولات " الوقائية الخاصة بالمساجد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

 اعلنت وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد عن تحديث " البروتوكولات " الوقائية الخاصة بالمساجد، ووجهت فروعها لاعتماد الاجراءات الجديدة التي تنص على :

 

 1- العمل بجميع "بروتوكولات" الوقاية من فايروس " " بالمساجد، المعتمدة من هيئة الصحة العامة - المرافق نسخة منها - ومتابعة تحديثاتها على الرابط الإلكتروني: (https://covid19.cdc.gov.sa/ar/mosques).

 

  2- الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم التزاحم عند دخول المسجد والخروج منه.

 

3- إبقاء مسافة (متر ونصف) بين المصلين، وإلغاء اشتراط ترك صف فارغ بين كل صفين.

 

 4- إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، والالتزام بالمدة المعتمدة سابقاً على النحو التالي: (20) دقيقة لجميع الفروض، و(25) دقيقة في صلاة الفجر، و(10) دقائق في صلاة المغرب.

 

 5- الإبقاء على فتح المساجد لصلاة الجمعة قبل أذان الجمعة بساعة وإغلاقها بعد الصلاة بـ (30) دقيقة.

 

6- إلغاء تحديد مدة إقامة خطبة الجمعة وصلاتها بـ (15) دقيقة، مع مراعاة عدم الإطالة في الخطبة إتباعاً للسنة.

 

 7- إعادة المصاحف للمساجد، مع حث المصلين على إحضار مصاحفهم معهم.

 

 8- السماح بإلقاء المحاضرات والدروس في المساجد مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن تكون المدة متوافقة مع مدة فتح المسجد.

 

9- إلغاء التوجيه السابق بإزالة برادات وثلاجات المياه من المساجد.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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