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الصحة الصينية تعلن أنها أعطت حتى الآن أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الصينية أنها أعطت حتى الآن أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس .

 

ولم تحدد الوزارة نسبة السكان الذين تطعّموا بشكل كامل.

 

ويمثل عدد الجرعات المحقونة في الصين أكثر من ثلث المجموع العالمي من الجرعات المعطاة.

 

وكان عدد الجرعات المعطاة في العالم قد تجاوز الجمعة عتبة 2.5 مليار جرعة، وفق تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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