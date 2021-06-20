الصحة الصينية تعلن أنها أعطت حتى الآن أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الصينية أنها أعطت حتى الآن أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



ولم تحدد الوزارة نسبة السكان الذين تطعّموا بشكل كامل.

ويمثل عدد الجرعات المحقونة في الصين أكثر من ثلث المجموع العالمي من الجرعات المعطاة.

وكان عدد الجرعات المعطاة في العالم قد تجاوز الجمعة عتبة 2.5 مليار جرعة، وفق تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية.