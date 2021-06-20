روسيا تستهدف بناء 50 ألف محطة شحن للسيارات الكهربائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن خطة حكومية تستهدف بناء 50 ألف محطة شحن مركبات كهربائية في جميع أنحاء البلاد بحلول العام 2030.



وقال نائب رئيس الوزراء الروسي اليوم الجمعة خلال زيارة عمل إلى منطقة نيجني نوفغورود، إن روسيا تستهدف بناء 11 ألف محطة شحن مركبات كهربائية بحلول 2024، ومن المتوقع تشيد أكثر من 50 ألف من هذه المنشآت في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2030.

وأضاف نوفاك، أن الحكومة تعمل على إعداد مبادرة لدعم تطوير النقل الكهربائي والبنية التحتية اللازمة لوسائل النقل الكهربائي.

وخلال الزيارة تم عرض على نوفاك حافلة كهربائية سيتم إطلاقها في مدينة نيجني نوفغورود، وتعد هذه الحافلة الأولى التي ستطلق في المدينة الروسية.