شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تحضيرات «كازابلانكا 2» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك الفنان المصري أمير كرارة متابعيه عبر «إنستجرام» بصور ومقاطع فيديو من الجزء الأول لفيلم «كازابلانكا»، إلى جانب صور من تحضيرات الجزء الثاني الذي ينطلق تصويره خلال هذه الأيام، وعلق كرارة على الصور موجهاً سؤاله للجمهور وقال «يا ترى مين معانا في الجزء الثاني»، لتأتي جميع الردود بظهور الفنانين أحمد فهمي ومصطفى شعبان في الجزء الثاني.

على جانب آخر جاء رد من الفنانة اللبنانية ريتا حرب قائلة «ممكن أنا؟!» لتؤكد بذلك تواجدها في الجزء الثاني كما تردد منذ أيام خبر مشاركتها في العمل وتحضيرها لشخصيتها منذ فترة.

وحقق الجزء الأول من الفيلم إيرادات مرتفعة في مصر وكافة الدول العربية، وحصد المركز الثالث في قائمة أعلى الأفلام دخلاً في السينما المصرية، والعمل من تأليف هشام هلال، إخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج وليد منصور، وشارك في الجزء الأول الفنانون عمرو عبدالجليل، إياد نصار، التركي خالد أرجنتش، غادة عادل وآخرون.