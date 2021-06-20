محمد سعد في بروفات «علاء الدين»

نشر الفنان محمد جمعة عبر «إنستجرام» صورة تجمعه بالفنانين أحمد عز، ومحمد سعد، أثناء بروفات الطاولة لمسرحية «علاء الدين» للمخرج مجدي الهواري، ونفت الصورة بشكل قاطع ما ينشر باستمرار عن خلافات كبيرة بين سعد وعز، وانسحاب سعد من المسرحية، وعدم الظهور فيها مجدداً.

وكان جمعة قد نشر الصورة معلقاً عليها «لحظة انتباه لتعليمات المخرج مجدي الهواري.. من بروفات مسرحية علاء الدين قريباً نعود للمسرح»، ويشارك في بطولة المسرحية محمد ثروت، تارا عماد، سامي مغاوري، ومن إخراج مجدي الهواري.