شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد في بروفات «علاء الدين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
20 يونيو 2021
15:57 مساء
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نشر الفنان محمد جمعة عبر «إنستجرام» صورة تجمعه بالفنانين أحمد عز، ومحمد سعد، أثناء بروفات الطاولة لمسرحية «علاء الدين» للمخرج مجدي الهواري، ونفت الصورة بشكل قاطع ما ينشر باستمرار عن خلافات كبيرة بين سعد وعز، وانسحاب سعد من المسرحية، وعدم الظهور فيها مجدداً.
وكان جمعة قد نشر الصورة معلقاً عليها «لحظة انتباه لتعليمات المخرج مجدي الهواري.. من بروفات مسرحية علاء الدين قريباً نعود للمسرح»، ويشارك في بطولة المسرحية محمد ثروت، تارا عماد، سامي مغاوري، ومن إخراج مجدي الهواري.
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