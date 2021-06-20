148 عاما على تأسيسه.. مكتبة الإسكندرية تناقش مراحل ترجمة وطباعة "تصنيف ديوي العشري"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

نظَّمت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، جلسة تقديم ومناقشة مراحل ترجمة وطباعة تصنيف ديوي العشري لتنظيم المعرفة (الطبعة 23 وتحديثاتها)، أدارتها الدكتورة شادية السوسي مستشار مشروع ترجمة تصنيف ديوي بمكتبة الإسكندرية، المدرس المتفرغ بمعهد الدراسات اللغوية والترجمة بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية.

سلطت المناقشة التي شارك بها مجموعة من المتخصصين في المكتبات، الضوء على مراحل الخط الزمني لترجمة تصنيف ديوي العشري بمكتبة الإسكندرية، ومراحل الطباعة على النظام الدولي لترجمة تصنيف ديوي العشري وتحديات الطباعة، باعتباره سيشكل دعمًا كبيرًا في مجريات العمليات الفنية المُقدمة بالمكتبات في المنطقة العربية.

ويعد نظام تصنيف ديوي العشري إحدى أقوى أدوات تنظيم المعرفة، هذا النظام الذي أسسه"ملفل ديوي" عام ١٨٧٣، وصدرت طبعته الأولى في ١٨٧٦، قد بلغ الآن بنجاح طبعته الثالثة والعشرين.

ويعتبر "ديوي العشري" نظام التصنيف الأكثر استخدامًا على مستوى العالم، وقد تُرجم إلى أكثر من ٣٠ لغة ويستخدم في أكثر من ٢٠٠ ألف مكتبة في أكثر من ١٣٥ دولة، منها ٦٠ دولة تستخدمه لتنظيم ببليوجرافياتها الوطنية، وهو أيضًا نظام التصنيف الأوسع انتشارًا في المكتبات العربية.