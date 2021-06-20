أبرزها 20 طن أغذية وأعلاف حيوانية.. ضبط 1497 قضية تموينية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1497 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط المدير المسئول عن مخزن لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص"، بمحافظة الغربية، بحوزته (7 طن "زيت طعام") معبأ داخل خزانات وجراكن بدون بيانات وغير صالح للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصه الطبيعية واحتوائه على شوائب وأتربة، ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية، بمحافظة الغربية، بحوزته (7 طن "أعلاف حيوانية – ملح طعام") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني ذات الآثر البالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وضبطت الحملات، مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية، بمحافظة الشرقية، بحوزته (5,5 طن أسمدة زراعية بدون مستندات "مجهولة المصدر") ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الزراع؛ لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.