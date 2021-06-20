رابط بديل.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة بالاسم ورقم الجلوس

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

ينشر موقع الخليج 365 رابطًا بديلا لنتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة بعدما اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الأحد نتيجة امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية العامة" بنسبة نجاح 70.9%.

وصرح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة هم :-

المركز الأول: سلمى خميس علي يوسف النافع، من إدارة كوم حماده مدرسة صلاح سالم الاعدادية بنات بمجموع 280

المركز الثاني: مهند مصطفى محمد الدقاق من إدارة وادي النطرون مدرسة الشهيد رياض محمد عبد القوي سعد بمجموع 279.5

واشترك 8 طلاب آخرين في المركز الثاني مكرر وهم: مازن السادات حسني سيف اليزل من إدارة شبراخيت مدرسة شبراخيت الإعدادية بنين بمجموع 279.5

عبدالرحمن وائل محمد علي محمد من إدارة الرحمانية مدرسة ابراهيم الصيحي الاعدادية بمجموع 279.5

أسماء عبد النبي عبد الوكيل جاد الله من إدارة الدلنجات مدرسة الدلنجات الاعدادية القديمة بنات بمجموع 279.5

بسملة جمال سالم خميس من إدارة أبو المطامير مدرسة أبو المطامير الاعدادية بنات بمجموع 279.5

إيمان السيد رشاد السيد علي، إدارة مركز دمنهور مدرسة عمر نعيم الاعدادية بنات بمجموع 279.5

عبد الله السيد عبد الله السيد، من إدارة ايتاي البارود مدرسة الشهيد عبد الباعث حامد يعقوب بمجموع 279.5

نورهان عبد الرحمن حنفيش محمد من إدارة حوش عيسى مدرسة عمارة الاعدادية المشتركة بمجموع 279.5

شهد شريف قطب أحمد مصطفي من إدارة التحرير مدرسة الرواد الاعدادية المشتركة بمجموع 279.5.

ويمكن الحصول على النتيجة من خلال الرابط التالي.

نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة