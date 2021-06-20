‬إصابة 3 أشخاص في تصادم "أتوبيس وسيارة خضار" بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

أصيب 3 أشخاص اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة خضار مع أتوبيس على الطريق الدولي الجديد بجنوب سيناء.

تلقت مديرية أمن جنوب سيناء اليوم إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد اصطدام سيارة خضار ربع نقل شيفرولية رقم (٢٩٨٥ - ط . و . ع)، بأتوبيس رقم ( ٢٨١٧ – ن . ط . ج)، من الخلف على الطريق الدولي الجديد على بعد 40 كيلو متر من مدينة طور سيناء اتجاه مدينة أبورديس.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وجرى نقلهم لمستشفى أبورديس المركزي، وجرى إعادة فتح الطريق، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.