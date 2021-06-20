ضمن "حياة كريمة".. قافلة للكشف على أمراض العيون في سوهاج (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر للتنمية، قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون بقرية المدمر بمركز طما شمالي محافظة سوهاج، وذلك ضمن قوافل مبادرة "عنيك في عنينا" لمحاربة العمى، في إطار جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن القافلة قدمت على مدار ساعات عملها خدمات توقيع الكشف الطبي المجاني على عيون الأهالي، فضلًا عن توزيع القطرات العلاجية وتشخيص احتياج المواطنين لنظارات طبية مع عمل المقاسات المطلوبة، مضيفًا أن القافلة شخَّصت أيضًا احتياج بعض الحالات لإجراء جراحات عيون مختلفة، والتي ستجرى في القريب العاجل.

وأوضح "عبدالفتاح" أن خدمات قوافل "عنيك في عنينا" تقدم للمواطنين بالمجان تمامًا، مشيرًا إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال أعمال القافلة.