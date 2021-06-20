41 مليون شخصٍ يواجهون خطر المجاعة حول العالم

اسماعيل عبد الحي - توقّع برنامج الأغذية العالمي أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يتأرجحون على حافة المجاعة من 34 مليونا في بداية العام إلى 41 مليونا حتى نهاية جوان الحالي.

وحذّر برنامج الأغذية العالمي من أنه دون مساعدة غذائية فورية، قد يواجه هؤلاء الجوع الحقيقي.

وحذّر البرنامج في تقرير له في جنيف أمس الجمعة، من أن المجاعة بسبب الصراعات والتغيرات المناخية والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا يمكن أن تصبح حقيقة واقعة بالنسبة إلى ملايين الأشخاص.

وتشير تقديرات البرنامج إلى أن أكثر من 270 مليون شخص اليوم يعانون من إنعدام الأمن الغذائي الحاد أو أنهم معرضون لمخاطر عالية في عام 2021.

وأوضح البرنامج أنه بحاجة إلى 5 مليارات دولار لعام 2021 لتجنب المجاعة وتلبية الإحتياجات الغذائية العاجلة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر، حيث يمثل المبلغ ثلث الإحتياجات لهذا العام والتي تصل إلى 15 مليار دولار.

وكالات