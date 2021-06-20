إيران.. المتشددون يحكِمون قبضتهم بعد فوز إبراهيم رئيسي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 51 دقيقة

تمكن المتشددون في إيران من إحكام قبضتهم على جميع مفاصل الدولة، بعد فوز المتشدد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، حسب ما أفادت به صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية.

وقالت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني ”وصل قاض إيراني متشدد، يعارض تواصل إيران مع الغرب، إلى منصب الرئيس؛ ما يعزز هيمنة المحافظين على السياسات الإيرانية، في الوقت الذي تحاول فيه طهران إحياء الاتفاق النووي الذي سيرفع بعض العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد“.

وأضافت الصحيفة ”انتقد رئيسي تواصل الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني مع الغرب.. الولايات المتحدة استهدفت الرئيس الإيراني الجديد بعقوبات عام 2019 بسبب ضلوعه في جرائم ضد الإنسانية، لكن من المتوقع أن يمضي رئيسي قدما نحو اتفاق دولي نووي، يقول إنه يدعمه، ويحاول دبلوماسيون أمريكيون وإيرانيون إحياءه“.

وأشارت ”وول ستريت جورنال“ إلى أن انتصار رئيسي كان نتاجا لأدنى نسبة مشاركة في تاريخ إيران، إذ وصلت نسبة المشاركين في التصويت إلى 48.8%، في مؤشر على الانقسامات داخل المجتمع الإيراني، وانعكاس للاستياء الواسع، مع عدم وجود بديل حقيقي في الانتخابات.

وتابعت الصحيفة ”ظل الملايين من الإيرانيين في منازلهم، في خطوة احتجاجية على انحياز المؤسسة الدينية الإيرانية لصالح رئيسي، قبل التصويت؛ إذ قامت اللجنة المشرفة على الانتخابات، خلال الأسابيع الأخيرة، باستبعاد كل المرشحين غير المتشددين تقريبا من السباق الانتخابي“.

ونقلت ”وول ستريت جورنال“ عن روهام ألفاندي، أستاذ التاريخ الدولي في كلية الاقتصاد بلندن، قوله إن الكثير من الإيرانيين فقدوا الأمل في الإصلاح، وتجاهلوا إلى حد كبير دعوات الإصلاحيين بالمشاركة في التصويت، مشيرا إلى أن ذلك يؤدي إلى ”تآكل الشرعية السياسية الضئيلة للنظام السياسي الحالي“.