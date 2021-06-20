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تشاووش أوغلو: يتعين على اليونان التخلي عن التحرش بتركيا

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة
مولود تشاووش أوغلو

مولود تشاووش أوغلو

شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على أنه “لا يجب أن تحدث أي مناورات عسكرية في بحر إيجة من طرف اليونان من دون علم تركيا المسبق”، مؤكدا أنه “يتعين على اليونان التخلي عن بتركيا بزعم تطمين شعبها”.

وأضاف: “نتمنى أن نستمر في سياسة الحوار مع اليونان”، مشيرا إلى أنه “يجب على أثينا أن تتخلى عن البروباغندا خلال حديثها عنا”.

ومن ناحية ثانية قال وزير الخارجية قائلا: “مستمرون من أجل السلام في المنطقة، ونتمنى أن تراجع أرمينيا أخطاءها من خلال الانتخابات المبكرة”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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