تشاووش أوغلو: يتعين على اليونان التخلي عن التحرش بتركيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على أنه “لا يجب أن تحدث أي مناورات عسكرية في بحر إيجة من طرف اليونان من دون علم تركيا المسبق”، مؤكدا أنه “يتعين على اليونان التخلي عن التحرش بتركيا بزعم تطمين شعبها”.

وأضاف: “نتمنى أن نستمر في سياسة الحوار مع اليونان”، مشيرا إلى أنه “يجب على أثينا أن تتخلى عن البروباغندا خلال حديثها عنا”.

ومن ناحية ثانية قال وزير الخارجية قائلا: “مستمرون من أجل السلام في المنطقة، ونتمنى أن تراجع أرمينيا أخطاءها من خلال الانتخابات المبكرة”.