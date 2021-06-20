ليبيا.. الحكومة تعلن فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

في خطوة جديدة من أجل إعادة الوحدة للأراضي الليبية، قال رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أنه سيتم إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها اليوم.

وقال الدبيبة في تغريدة على تويتر: ” اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة، تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره”.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، “تكللت جهودنا وجهود المخلصين من أبناء الوطن بالنجاح في فتح الطريق الساحلي”.

وذكر المتحدث باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة، الهادي دراه، أنه “تم الإتفاق على فتح الطريق الساحلي اليوم بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة و أعطينا مهلة للطرف الثاني لسحب المرتزقة والروس التابعين له”.

وخلال لقائها بوزير الخارجية المصري، أعلنت وزيرة خارجية ليبيا، نجلاء المنقوش، عن عزمها طرح مبادرة بعنوان “استقرار ليبيا” خلال مؤتمر برلين 2 المزمع انعقاده اواخر الشهر الجاري، وتركز المبادرة على آليات تنفيذية لنتائج مؤتمر برلين الأول فيما يخص المسارات الثلاثة الخاصة بالأزمة الليبية المسار السياسي والاقتصادي والامني .

وجاءت تصريحات المنقوش خلال مؤتمر صحفي جمعها بوزير الخارجية المصري سامح شكري في أعقاب جلسة مباحثات جمعتهما في القاهرة .

وليبيا غارقة في فوضى غذتها التدخلات الأجنبية منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، وتشهد نزاعا بين سلطتين: حكومة طرابلس المعترف بها من الأمم المتحدة والتي تتخذ طرابلس مقرا، وسلطة يجسدها خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر، دعا إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة في غضون ثلاثة أشهر والالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وهي البنود التي لم يتم الوفاء بها.

بحسب الأمم المتحدة، لا يزال هناك زهاء 20 ألف جندي ومرتزقة في ليبيا نهاية عام 2020 ولم تلاحظ حتى الآن أي حركة انسحاب.