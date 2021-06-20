بالجداول.. تعرف على حالة الطقس للايام المقبلة

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاحد، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الايام المقبلة في عموم البلاد.

الهيئة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من المتوقع أن تشهد المنطقة الوسطى من البلاد اليوم طقساً صحواً ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، فيما ستشهد المنطقة الشمالية انخفاضا في درجات الحرارة، اما المنطقة الجنوبية فلا تغير في درجات الحرارة مع طقس صحو ورياح شمالية غربية مثيرة للغبار.

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