شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خلال يوم واحد.. روسيا تسجل 17611 إصابة جديدة بـ "كورونا" و450 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت روسيا اليوم تسجيل 17611 إصابة جديدة و450 حالة وفاة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ، ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين مقارنة مع معدلات أمس /17906 إصابة و 466 وفاة/ .



وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" خمسة ملايين و 316 ألفا و 826 إصابة ، منها 129 ألفا و361 حالة وفاة وتماثل 8629 شخصا للشفاء ليبلغ عدد المتعافين أربعة ملايين و869 ألفا و972 شخصا .