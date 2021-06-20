شكرا لقرائتكم خبر عن دائي جاهز للتنازل لرونالدو عن عرش الهدافين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتقد كثيرون بأن أحداً لن يتمكن من هزّ عرش «الشهريار» (الملك) علي دائي، الذي تربّع لأعوام طويلة على زعامة أفضل الهدافين على الصعيد الدولي بتسجيله 109 أهداف في 149 مباراة خاضها مع منتخب إيران، لكن نجم البرتغال كريستيانو رونالدو جاء من بعيد ليصبح قريباً جداً من إضافة رقم قياسي جديد إلى سجله الأسطوري.

بهدفه في مرمى ألمانيا السبت (2-4) في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس أوروبا الموزعة مبارياته في النسخة ال16 على 11 بلداً أوروبياً، وثنائيته الثلاثاء أمام المجر (3-صفر) في الجولة الثانية، رفع رونالدو رصيده إلى 107 أهداف في 177 مباراة بقميص بلاده حاملة اللقب القاري، وبات بالتالي على بعد هدفين من «شهريار»، أي الملك بالفارسية.

وردّد دائي أكثر من مرة بأنه سيكون سعيداً لو نجح رونالدو في تحطيم رقمه القياسي الذي تحقق بين 1993 و2006، لأنه يرى مهاجم يوفنتوس الإيطالي الحالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق بين أفضل ثلاثة لاعبين في تاريخ اللعبة إلى جانب الأرجنتينيين ليونيل ميسي والراحل دييغو مارادونا.

وتألق دائي بشكل خاص في مواجهة المنتخبات الآسيوية، حيث سجل خمسة أهداف في الفوز 7-صفر على سريلانكا عام 1996، وأربعة أهداف في مباراة واحدة خلال أربع مناسبات، بما في ذلك الفوز التاريخي في تصفيات كأس العالم على غوام 17-صفر.

لكن مؤهلاته ليست محصورة بالتسجيل وحسب، بل هو من صنع هدف الفوز الذي سجله مهدي مهدافيكيا في الفوز التاريخي لإيران على الولايات المتحدة 2-1 في كأس العالم 1998.

كما حمل دائي شارة قيادة بلاده في كأس العالم 2006 قبل اعتزاله كرة القدم الدولية وهو في السابعة والثلاثين من عمره.

وكان دائي أول إيراني يلعب في إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى، وذلك في ألمانيا حين دافع أولاً عن ألوان أرمينيا بيليفيلد ثم العملاق بايرن ميونيخ وممثل العاصمة هرتا برلين.

وبعد تحوّله إلى التدريب، اشتهر دائي بصراحته وكان يتشاجر مع الحكام ومدربي الفرق المنافسة ورؤساء الأندية.