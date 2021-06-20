شكرا لقرائتكم خبر عن مطارات دبي تعيد افتتاح المبنى رقم 1 وكونكورس (دي) 24 يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ضمن التطورات الهامة التي تشير إلى عودة النمو في قطاعي الطيران والسفر والسياحة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مطارات دبي أنها ستعيد افتتاح المبنى رقم 1 وكونكورس D، اعتباراً من 24 يونيو. حيث إنها قررت إغلاق المرافق في 25 مارس 2020 بعد التعليق الجزئي للعمليات في مطار دبي الدولي كجزء من استراتيجية السيطرة على انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19).

كما رحب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مؤسسة مطارات دبي، بإعادة افتتاح المبنى 1 كخطوة مهمة في التحضير لاستيعاب النمو المتوقع لعودة الإقبال على السفر في الأسابيع والأشهر القادمة، وقال: لقد كان قطاع الطيران في دبي على رأس أولوياتنا ضمن حملة عالمية لاستعادة الخدمات الجوية الحيوية وافتتاح ممرات السفر التي لا تتطلب الحجر الصحي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول متعددة حول العالم. وتشير هذه الخطوة إلى التفاؤل لبقية العام وما بعده، فضلاً عن كونها مؤشراً واضحاً لخطة دبي في قيادة صناعة الطيران لتمكين الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للعالم. كما أن إعادة الافتتاح تعتبر جهداً تعاونياً للعديد من الشركاء الاستراتيجيين في تشغيل المطار الأكثر ازدحاماً في العالم، ويسعدنا أن نكون قادرين على اتخاذ هذه الخطوة المهمة نحو استعادة عمليات المطار بالكامل.

إعادة افتتاح المبنى 1 ستتيح العودة تدريجياً لما يزيد على 40 شركة طيران دولية إلى مقرها الرئيسي، والتي تشغل رحلاتها حالياً في مبنيي الركاب 2 و3. وتنصح مطارات دبي الركاب بالتحقق من مبنى المغادرة والوصول مع شركات الطيران الخاصة بهم قبل التوجه إلى المطار، حيث إن عودة شركات الطيران إلى المبنى ستتم على عدة مراحل لتكتمل في نهاية يونيو.

تم افتتاح كونكورس D في فبراير 2016، وهو مرتبط بالمبنى 1 بواسطة قطار المطار، حيث إن المرفقين يقدمان خدمات على مستوى عالمي لطاقة استيعابية سنوية تبلغ 18 مليون مسافر.