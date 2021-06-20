شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. عودة التعليم حضورياً في كافة المدارس الحكومية بدءاً من العام المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن عودة التعليم حضوريًا" في كافة المدارس الحكومية بدءاً من العام الدراسي القادم 2021-2022، مع تطبيق بروتوكول خاص للعودة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدت المؤسسة أنه سيتم التعامل مع كل مدرسة بشكل منفصل وبناء على المعطيات الخاصة بها، وسيتم إبقاء خيار التعلم عن بعد متاحا لولي الأمر في حال رغب في ذلك. وستعمل المؤسسسة مع جميع مكونات المجتمع التربوي لإنجاز عودة آمنة للطلبة والمقررة في 29 أغسطس 2021.