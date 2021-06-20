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الإمارات.. عودة التعليم حضورياً في كافة المدارس الحكومية بدءاً من العام المقبل

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي  عن عودة التعليم حضوريًا" في كافة المدارس الحكومية بدءاً من العام الدراسي القادم 2021-2022، مع تطبيق بروتوكول خاص للعودة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدت المؤسسة أنه سيتم التعامل مع كل مدرسة بشكل منفصل وبناء على المعطيات الخاصة بها، وسيتم إبقاء خيار التعلم عن بعد متاحا لولي الأمر في حال رغب في ذلك. وستعمل المؤسسسة مع جميع مكونات المجتمع التربوي لإنجاز عودة آمنة للطلبة والمقررة في 29 أغسطس 2021.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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