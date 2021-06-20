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الصين تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 20 يونيو 2021

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، إن بر الصين الرئيسي سجل 23 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت نزولاً من 30 إصابة في اليوم السابق.

 

وأضافت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 20 نزولاً من 42 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابات مؤكدة.

 

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91587 حالة في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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