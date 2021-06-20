‏الارياني: منع مليشيا الحوثي إنزال سفينة قمح امتداد لنهجها في عرقلة عمليات الاغاثة الانسانية

محمد الفلاح - الأحد 20 يونيو 2021

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني "ان قيام مليشيا الحوثي المدعومة من ايران بمنع إنزال حمولة السفينة "غلوريس سي" التابعة لبرنامج الغذاء العالمي والتي تحمل 12500 طن من القمح، وإجبارها على الخروج ومغادرة ميناء الحديدة، امتداد لنهج المليشيا في عرقلة عمليات الاغاثة الانسانية وعمل المنظمات الدولية في مناطق سيطرتها‏".



واوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان هذا العمل يؤكد انتهاج مليشيا الحوثي الارهابية سياسة الافقار والتجويع، وعدم اكتراثها بالمأساة الانسانية والحالة المعيشية لملايين المعدمين القاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واستغلال أوضاعهم المأساوية ورقة للمزايدة السياسية والاعلامية وابتزاز وتضليل المجتمع الدولي‏

وطالب الارياني المجتمع الدولي بادانة هذه الممارسات الاجرامية، واتخاذ الاجراءات الرادعة والكفيلة بالضغط على مليشيا الحوثي الارهابية، وضمان وصول المساعدات لملايين الجوعى في مناطق سيطرتها، ووقف مساعي المليشيا لتوسيع الكارثة الانسانية وتحويلها إلى مادة للمساومة والابتزاز والتربح السياسي والمادي.