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ليبيا.. فتح الطريق الساحلي الرابط بين غرب وشرق البلاد

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 20 يونيو 2021

أعلنت السلطات الليبية، الأحد، فتح الطريق الساحلي الذي يربط غرب البلاد بشرقها.

 

خطوة على الأرض، بعد 11 يوما من توجيه المجلس الرئاسي الليبي بالبدء الفوري بفتح الطريق الساحلي وتسهيل حركة المرور وتنقل المواطنين.

 

ولا يمكن فتح الطريق الساحلي دون تنسيق بين الأجهزة الأمنية الليبية بما في ذلك القوة العسكرية المشتركة ولجنة الترتيبات الأمنية التابعة للجنة العسكرية المشتركة (5+5) ومديريات الأمن التي يقع الطريق الساحلي ضمن حدودها الإدارية.

 

وظل ملف فتح الطريق الساحلي وترحيل المرتزقة من أكثر الملفات الشائكة التي تمثل عبئاً كبيراً على السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، وتعرقل عملية السلام الشاملة والمصالحة الوطنية، بسبب الخلافات الحادّة حولهما.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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