أطراف الاتفاق النووي تجتمع اليوم في فيينا

محمد الفلاح - الأحد 20 يونيو 2021

تجتمع اليوم الأحد في فيينا، الأطراف التي تتفاوض على إحياء الاتفاق النووي الإيراني.



ويأتي هذا الاجتماع وسط الجولة السادسة من المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وذكرت الوكالة أن إيران استبعدت الوصول إلى اتفاق في الجولة السادسة من مفاوضات فيينا.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقغي إن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي تشتمل على جملة من القضايا التقنية والقانونية والسياسية.

وكانت محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي انطلقت في فندقين منفصلين في العاصمة النمساوية، في أبريل (نيسان) الماضي.