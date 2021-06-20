انت الان تتابع خبر ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، ارتفاعا طفيفاً في الأسواق المحلية.
وسجَّلت أسعار بيع الدولار 149.000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148.000 دينار لكل 100 دولار.
وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 دينار لكل دولار.
وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 دينار لكل دولار.