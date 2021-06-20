القبض على 5 دواعش في ديالى

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على 5 ارهابيين ينتمون لعصابات داعش في محافظة ديالى.



وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "في اطار الجهود المتواصلة لمتابعة العناصر الارهابية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على (٥) ارهابيين مطلوبين وفق مذكرات توقيف حسب أحكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش بمايسمى قاطع ديالى".



واضافت الوكالة الى أن "المتهمين تم ايداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم."