انت الان تتابع خبر بعد ارتفاع أسعار النفط.. برلماني يكشف عن الوارد المالي الاضافي للعراق سنويا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

اكد رئيس كتلة الرافدين البرلمانية يونادم كنا، اليوم الاحد، ان الوارد المالي الاضافي لخزينة الدولة سنويا نتيجة ارتفاع سعر برميل النفط عالميا، سيصل الى 25 مليار دولار، فيما دعا الحكومة الى الاستفادة من هذا الفائض وتخفيض سعر صرف الدولار الى 125 الف دينار لكل 100 دولار.

