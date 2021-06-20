انتخابات ديسمبر.. اجتماعان للحوار الليبي في تونس وسويسرا خلال أيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الأمم المتحدة عقد اجتماعين في تونس وسويسرا لملتقى الحوار الليبي، خلال أيام، لوضع مقترحات لإجراء انتخابات ديسمبر.

وقالت البعثة الأممية، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن اجتماع ملتقى الحوار الليبي والمزمع عقده في الفترة من من 28 يونيو/حزيران الجاري إلى 1 يوليو/تموز، يعد فرصة لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، ولا سيما فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات.



لقاء تحضيري

وستستبق البعثة الأممية، لقاء سويسرا، بعقد اجتماع للجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في الفترة من 24 إلى 26 يونيو/حزيران الجاري في تونس، في لقاء تحضيري للمساعدة في تيسير مناقشات الجلسة العامة للملتقى، من خلال إعداد آليات عملية من شأنها الدفع بالمناقشات قدماً وبناء التوافق بما في ذلك عملية صنع القرار، بحسب البيان.

من جانبه، جدد المبعوث الأممي في ليبيا دعوته لجميع الأطراف المعنية، بمن فيهم أعضاء ملتقى الحوار السياسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للاستجابة لتطلعات الشعب والعمل على الإسراع باستكمال القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازمين للانتخابات.

انتخابات ديسمبر

كما جدد تأكيده التزام الأمم المتحدة بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكما ورد في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 (2021).

يأتي اجتماع سويسرا، بعد شهر من الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار الليبي، والذي كشف عن مواقف متباينة بين أعضائه حول عدة قضايا، وهي إجراء الاستفتاء على الدستور أولا أم الانتخابات أولا، ومسألة انتخاب الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما تباينت مواقف أعضاء الملتقى على شرط الجنسية وهو أحد الشروط المنظمة لانتخاب الرئيس، بالإضافة إلى حقوق مكونات المجتمع الليبي، وهل يجب تفصيلها أو الإبقاء عليها وفقا لمقترح اللجنة القانونية.

برلين 2

كما يأتي الإعلان عن اجتماعات تونس وسويسرا، قبل أيام من انعقاد مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا في 23 يونيو/حزيران الجاري بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.

ونقلت وكالة "نوفا" الإيطالية، عن مصادر دبلوماسية في برلين، قولها إن الوثيقة النهائية ستدعو، جميع الأطراف إلى أن تشجع على بذل المزيد من الجهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، والسماح بانسحاب متبادل ومتناسق ومتوازن ومتسلسل للقوات الأجنبية، بداية من المرتزقة الأجانب، من ليبيا، وكذلك تطبيق واحترام عقوبات الأمم المتحدة، بواسطة إجراءات وطنية أيضًا، ضد من ينتهك حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار.