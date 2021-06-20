فتح الطريق الساحلي الرابط بين غرب وشرق ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأحد، نجاح جهود فتح الطريق الساحلي ورفع المعاناة عن الشعب الليبي.

وقال المنفي، في تغريدة عبر تويتر: "جهودنا وجهود المخلصين من أبناء الوطن تكللت بالنجاح في فتح الطريق الساحلي ورفعِ المعاناة عن شعبنا الأبي".



ويمثل فتح الطريق الساحلي أحد أهم أهداف المجلس الرئاسي التي سعى لإنجازها عبرَ سلسة من الاجتماعات المُضنية التي أفضت لتحقيق أحد أهم بنود الاتفاق السياسي.

وكان رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، أكد أن بلاده ستطوي اليوم صفحة من معاناة الشعب الليبي، بفتح الطريق الساحلي.

الدبيبة غرد أيضا مؤكداً أن بلاده ستخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة، بعد فتح الطريق الساحلي.

وملف فتح الطريق الساحلي كان يعد من أكثر الملفات الشائكة التي تمثل عبئاً كبيراً على السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، وتعرقل عملية السلام الشاملة والمصالحة الوطنية، بسبب الخلافات الحادّة حولهما.



ففيما تشترط غرفة عمليات سرت والجفرة تراجع قوات الجيش الليبي وخروجها من مدينة سرت لفتح الطريق الساحلي وهو ما يرفضه الجيش، يتمسك تنظيم الإخوان والمليشيات المسلحة في ليبيا ببقاء القوات التركية.

ويتزامن فتح الطريق الساحلي، مع اجتماع تعقده اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، اليوم الأحد بمدينة سرت (وسط)، بحضور مندوب عن البعثة الأممية في ليبيا.

وقالت وكالة الأنباء الليبية "وال"، إن اللجنة ستتابع مناقشة ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة بشأن آلية تطبيق وقف إطلاق النار الدائم الذي تم توقيعه في جنيف في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وستستعرض اللجنة تقارير عمل اللجان الفرعية الأمنية، وكذلك ملف إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، بالإضافة إلى متابعة مخرجات الاجتماع السابق، وفق المصدر ذاته.