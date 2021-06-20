أولى ثمار جنيف.. السفير الروسي إلى واشنطن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد ثلاثة أشهر من الغياب، أقلعت طائرة سفير موسكو باتجاه واشنطن، تطبيقا لما اتفق عليه الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي بقمة جنيف.

وبحسب الإعلام الروسي فقد غادر بالفعل السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، صباح اليوم الأحد، عائدا إلى واشنطن، تنفيذا لما اتفق عليه الرئيسان جو بايدن، وفلاديمير بوتين خلال قمتهما التاريخية في مدينة جنيف السويسرية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن السفير أنطونوف تعبيره عن تفاؤل وأمل لديه في التعامل البنّاء مع الأمريكيين؛ قائلا إنه يأمل في إحراز تقدم في سبيل إعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، وأداء الكثير من العمل.

وأضاف السفير الروسي أنه لديه خططا لعقد سلسلة لقاءات ومشاورات في الولايات المتحدة، ستنطلق بدءا من يوم غد الإثنين وتتواصل خلال الأيام القادمة.

وكانت موسكو استدعت سفيرها من الولايات المتحدة لإجراء مشاورات قبل ثلاثة أشهر من الآن، بعد تصريحات لبايدن في مقابلة صحفية قال فيها إن القيادة الروسية "ستدفع ثمن" محاولاتها للتدخل في الانتخابات الأمريكية، ووصفه لبوتين بـ"القاتل.

واتخذت الولايات المتحدة بعد ذلك بشهر خطوة مماثلة بإعادة السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان إلى واشنطن.

لكن قمة جنيف التي عقدت بين الرئيسين الأمريكي والروسي في 16 يونيو/حزيران الجاري، أعادت العلاقات بين البلدين إلى سكة التعاطي الإيجابي؛ حيث اتفق بوتين وبايدن في فيلا هادئة بالمدينة السويسرية على إعادة سفيريهما، وإطلاق محادثات الحد من التسلح خلال الفترة المقبلة.