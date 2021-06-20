مصممة الجرافيك العالمية غادة والي.. الأصل المُلهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر حفل زفاف مصممة الجرافيك العالمية غادة والي محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، فمن هي غادة والي؟

تستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير أبرز المعلومات عن غادة والى مصممة الجرافيك العالمية، حيث طلت غادة والي بإشراقه لافتة في عام 2017 خلال منتدى شباب العالم في منتجع شرم الشيخ الذي حضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ممثلة عن الشباب وتحديدا المرأة المصرية وقد حازت الكلمة التي ألقتها إعجاب جميع المشاركين بالمنتدى.







غادة والي التي يتشابه اسمها مع وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية سابقا، وتجمعها العديد من الصور مع الوزيرة السابقة، التي تصفها دائما بـ"الأصل المُلهم"، ولدت عام 1990، لأب يعمل مهندسا معماريا والتحقت بالجامعة الألمانية بالقاهرة عام 2006، وتخرجت في قسم تصميم الجرافيك عام 2011، ثم درست في جامعة فلورنسا بإيطاليا، وتعد من رواد الأعمال في مصر.





أعدت غادة والي ماجستير في التصميم من فلورنسا، إيطاليا، وفازت به كمنحة دراسية.

وقامت غادة والي بتدريس التصميم الجرافيكي في كل من الجامعات الألمانية والأمريكية في القاهرة.

وطورت غادة خطًا عربيا تم اختياره كواحد من أفضل 100 قطعة تصميم جرافيكي في العالم من قبل جمعية فنون الطباعة في شيكاغو.

كما فازت بالميدالية الفضية في جوائز التصميم الدولية بإيطاليا، وظهرت أعمالها في المعارض الفنية في جميع أنحاء العالم وتم عرضها في العديد من المقالات الدولية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، كوارتز أفريقيا، Wired Italia & Japan ، Slanted Berlin والعديد من المنصات العالمية.





كما فاز عملها مؤخرا في مسابقة Granshan في ميونيخ، بالإضافة إلى جائزتي Adobe Design Achievement في سان دييغو، وحصلت على جائزة AWDA و AIAP للمرأة في التصميم في ميلانو، تقديرا للمرأة المؤثرة في هذا المجال.

وتعد غادة والي أول امرأة مصرية تظهر في هذه الفئة لفنون والمهاجرين على الإطلاق عام 2017، وتم اختيارها أيضا في قائمة OKAYAFRICA-100WOMEN لعام 2018.

كما ظهرت في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، خلال تمثيل حملة تمكين مجلس المرأة المصرية.