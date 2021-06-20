بدءا من الخميس.. إعادة فتح مبنى 1 بمطار دبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت مطارات دبي أنها ستعيد افتتاح المبنى رقم 1 وكونكورس D اعتبارًا من الخميس 24 يونيو/ حزيران الجاري.



يأتي القرار ضمن التطورات الهامة التي تشير إلى عودة النمو في قطاعي الطيران والسفر والسياحة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت "مطارات دبي" قد أغلقت مرافق المبنى في مارس/آذار 2020 بسبب جائحة (كوفيد-19).

وأضافت "مطارات دبي" في تغريدة على حسابها الرسمي اليوم الأحد، أن أكثر من 40 شركة طيران عالمية ستنقل عملياتها بالتدرج إلى المبنى الذي سيعاد فتحه، وهو المركز الرئيسي لشركات الطيران الأجنبية بالمطار، من المبنيين 2 و3.

تبلغ الطاقة السنوية للمبنى 18 ألف مسافر ويمكن للمطار، وهو مركز دولي رئيسي لرحلات العبور، استقبال ما يصل إلى 100 مليون مسافر سنويا.

يأتي الإعلان بعدما قالت دبي أمس السبت إنها سترفع الحظر على دخول المسافرين الذين زاروا نيجيريا وجنوب إفريقيا خلال الأسبوعين الماضيين وسوف تستأنف الرحلات المباشرة من البلدين يوم الأربعاء.

وستستأنف الرحلات من الهند، ويستطيع الهنود الذين يحملون تأشيرات إقامة في الإمارات دخول دبي ما تلقوا جرعتين من اللقاحات المعتمدة في دولة الإمارات.

لكن سيستمر فرض حظر على غير المقيمين الذين زاروا الهند خلال الأسبوعين الأخيرين.

تلزم دبي معظم المسافرين إليها بتقديم فحص كوفيد-19 تكون نتيجته سلبية. وتخضع القادمين لفحص آخر عند الوصول إلى دبي التي عاودت استقبال الزائرين في يوليو/تموز الماضي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن القادمين من الهند سيخضعون للحجر الصحي في منشأة معينة لحين ظهور نتيجة الفحص في غضون يوم واحد.